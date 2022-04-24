شاهد بالفيديو .. سودانير تحتفل بعودة المفصولين على أنغام رائعة الرحلة عائشة الفلانية “يجو عائدين”





على أنغام رائعة الرحلة عائشة الفلانية “يجو عائدين” استقبلت شركة الخطوط الجوية السودانية صباح يوم الأحد العاملين الذين أصدرت المحكمة العليا قرار باعادتهم إلى العمل وإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين.



وظللت أجواء الإحتفال سماء مقر شركة سودانير بالخرطوم، وقد جاء برنامج الاستقبال شيقاً وبديعاً ومعبراً شارك فيه المدير العام الكابتن إبراهيم على ابوسن والمدير السابق ياسر تيمو ومدراء الإدارات والموظفين، واستمتع الحضور الكبير بالالحان الشجية التي تجاوب معها الجميع بسعادة وارتياح، وعبر عدد من الموظفين عن بالغ ارتياحهم لعودة زملائهم، وتمنوا ان يواصلوا مسيرة العطاء.



الخرطوم: رضا صلاح الدين الزبير

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