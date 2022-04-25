فورن بوليسي: ارتفاع قيمة سلة الغذاء في السودان بنسبة (700%)





حذرت صحيفة (فورن بوليسي) الأمريكية من مغبة ارتفاع التضخم في أفريقيا على الاستقرار السياسي والأمني.

وقالت الصحيفة إن الحرب في أوكرانيا انعكست على ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة فإن الدول الأفريقية من غانا ونيجيريا إلى مصر والسودان وإثيوبيا ما جعل هذه البلدان تواجه خطر عدم الاستقرار.

وأوضحت أن آثار غزو روسيا لأوكرانيا خلف صدمة كبيرة على أسواق السلع على مستوى العالم وأدى الى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية مثل القمح والنفط الذي يرتفع في جميع أنحاء إفريقيا.

وأشارت (فورن بوليسي) إلى أنه في السودان ارتفعت تكلفة سلة الغذاء المتوسطة بنسبة 700% في العامين الماضيين، لافتة إلى أن روسيا توفر أكثر من 80%، وأوكرانيا أكثر من 7% من حاجة السودان للقمح.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي