طلب مفاجئ من اتحاد الكرة المصري بشأن مباراة السنغال





فجر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن طلب مصر إعادة مباراة السنغال، في إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية: “لم نطلب في شكوانا إلى الاتحاد الدولي إعادة مباراة السنغال، بل طلبنا تأهلنا إلى كأس العالم”.

وتابع: “المضايقات التي تعرض لها منتخب مصر في السنغال، لم تقتصر فقط على المباراة، ولكن استمرت خارج الملعب أيضاً”.

وأكمل: “شخص ما دخل فندق إقامتنا وحاول الاعتداء على محمد صلاح، لدينا فيديو يثبت ذلك”.

وأضاف: “خلال التدريبات كنا نرى بعض السنغاليين يقتحمون المران، بخلاف الاعتداء على حافلة الفريق قبل دخوله الملعب”.

وأتم: “لم نحجز الفندق القريب من الملعب، وتفاجئنا بأن منتخب السنغال قام بحجزه”.

وكان اتحاد الكرة المصري تقدم بشكوى لنظيره الدولي بعد مباراة السنغال، بسبب المضايقات التي تعرضت لها بعثة الفراعنة في داكار، وجاء ملف الاتحاد به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها البعثة، حيث تضمن غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب بإلقاء زجاجات المياه على اللاعبين، واستخدام أشعة الليزر، وكذلك المضايقات خارج الملعب.

المصري اليوم