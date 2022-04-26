من بينها القمة الهلال والمريخ .. الاتحاد العربي للكرة يتمنى وجود أندية أفروعربية في بطولاته





كشف الاتحاد العرب لكرة القدم وعبر لجنة المسابقات، عن رغبته الأكيدة في مشاركة الأندية الأقطاب والقمة في الدوريات العربية الأفريقية خاصةً قمة السودان الهلال والمريخ معاً، الى جانب اندية المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وغيرها من الدول العربية الأفريقية وبلا استثناء، وكشف مصدر في الاتحاد العربي، لجنة المسابقات ان وجود اندية تمثل القمة في دورياتها الى جانب فريقي الأهلي والزمالك سيُعطي قوة إضافية للبطولة، نظرًا لما يملكه الفريقان من إمكانات فنية كبيرة، بالإضافة لجماهيرية تلك الاندية الطاغية، هذا وعلق مصدر آخر موثوق ومطلع في الاتحاد العام لكرة القدم على رغبة الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة القمة السودانية، الى جانب بقية الأندية العربية الافريقية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي لم يطلب ذلك رسميًا من اتحاد الكرة، إلا أنه سيكون متحسباً لأي طلب منه نسبةً لارتباط الأندية بالمنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولات أفريقية مماثلة حتى لا تتضارب مشاركاتها مع بطولات الاتحاد العربي التي سيعلن عنها في وقت قريب، وأوضح ذات المصدر أنه حال طلب الاتحاد العربي رسميًا مشاركة القطبين الهلال والمريخ، سيتحوّل هذا الأمر برمته إلى القطبين لدراسة وإبداء الرغبة بالمشاركة، وحسم أمر مشاركتهما، سواء بالموافقة أو الرفض حتى يجد الاتحاد العام بديلاً لهما حال الرفض.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة