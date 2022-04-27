توجيهاتٌ جديدةٌ لضبط دخول وخروج الأطفال من دار المايقوما





وجّه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة الولائيتين بإدخال نزلاء الدُّور الإيوائية بولاية الخرطوم تحت مظلة التأمين الصحي، مع توفير الحماية اللازمة لهم وتقديم أفضل الخدمات مع توفير اختصاصيين في كافة التخصُّصات الطبية بصورة دائمة بدار المسنات.

ودشن الوالي بدار المسنات في السجانة اليوم، برنامج فرحة العيد لديوان الزكاة بالدور الإيوائية بولاية الخرطوم، ووجّه بحوسبة العمل بكافة دور الإيواء والانطلاقة في تنفيذ هذا العمل بدار المايقوما للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية ضبطاً لعمليتي الدخول والخروج اليومية للأطفال، والوقوف على جوانب الخلل والتقصير مع تفعيل اللوائح والتشريعات الخاصّة بكل دار حفاظاً على حقوق النزلاء والعاملين، إضَافَةً لعمل مُراجعات لأوضاع الشرائح الموجودة بكل دور الإيواء لأنهم أمانة في عُنق الحكومة، ووعد حمزة بتذليل كافة العقبات التي تعتري سير العمل بالدور الإيوائية وتكملة النواقص بها حتى ينعم النزلاء بالراحة والسكينة، وإن دخولهم للدار اقتضته بعض الضروريات التي لا ذنب لهم فيها.

صحيفة الصيحة