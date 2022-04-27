بعد فوزه على هلال الأبيض .. المريخ يصل بورتسودان ويفتح ملف الفرسان





وصلت بعثة المريخ ظهر أمس الثلاثاء إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر قادمة من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وذلك استعداداً لمواجهة الأهلي الخرطوم غداً ضمن مباريات الفريق المؤجلة من الدورة الأولى للدوري الممتاز.

وكان المريخ فاز “2 – 0” على هلال الابيض مساء الاثنين بإستاد عطبرة ضمن الجولات المؤجلة من النصف الأول للممتاز.

ووضع الجزولي نوح، المريخ في المقدمة في الدقيقة 35 مستفيداً من تمريرة موسى حسين، قبل ان ينجح النيجيري توني ايدجوماري في تعزيز تقدم المريخ وتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، اُرتكتب مع محمد هاشم التكت.

وحافظ المريخ على صدارة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة من 11 مباراة، فاز في 9 وتعادل في مباراتين، وتبقّت للفريق 4 مباريات من النصف الأول للدوري الممتاز.

تشكيلة المريخ

احمد بيتر، “توماس باواك”، نورالدين راموس، صلاح نمر، بخيت خميس، احمد آدم، وجدي عوض “محمد بشة”، التاج يعقوب، محمد هاشم التكت، الجزولي نوح “دينيس فريدريك”، توني ايدجوماري “ضياء محجوب” وموسى حسين “محمد الضي”.

صدارة الهدافين

نجح مهاجم المريخ الشاب الجزولي نوح بالهدف الذي سجله في شباك هلال الأبيض في اللحاق بزميله حالياً ومهاجم الأهلي مروي سابقاً صديق كوه في صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده الشخصي إلى ثمانية أهداف.. ويملك الجزولي فرصة الانفراد بصدارة الهدافين، وتبقت أربع مباريات للمريخ مع الإشارة إلى أن الاتحاد العام كان أصدر تعميمًا بحرمان اللاعبين الجُدد من المشاركة مع أنديتهم في المباريات المؤجلة من الدورة الأولى حال كانوا شاركوا في الدورة الأولى مع فرق أخرى وهو التعميم الذي يحول دون مشاركة صديق كوه مع المريخ إلا في الدورة الثانية.

صحيفة الصيحة