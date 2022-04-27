ليفربول يضع قدما في نهائي الأبطال بثنائية أمام فياريال





وضع ليفربول الإنجليزي قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه فياريال الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء، ضمن جولة ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل ثنائية ليفربول بيرفس إستوبينان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني (55).

جاءت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 12، بعدما أرسل صلاح عرضية لماني الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد السنغالي رأسية مرت إلى جوار القائم.

وتبعه دياز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14، أمسك بها رولي على مرتين.

وتواصل زحف ليفربول تجاه مرمى فياريال، بتسديدة من تياجو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها رولي في الدقيقة 16.

وظهر صلاح في الدقيقة 26، بتسديدة مقوسة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة، وعاد دياز للمحاولة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 31، تصدى لها رولي.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 33، بعدما سدد ماني كرة قوية من على حدود المنطقة، اصطدمت بقدم ألبيول ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وأرسل بعدها أرنولد عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 35، تابعها صلاح بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وكان الظهور الهجومي الأول لفياريال في الدقيقة 36، بعدما أرسل باريخو بينية داخل المنطقة، تابعها لو سيلسو بتسديدة على الطائر، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 42، أطلق تياجو صاروخية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تابع دياز عرضية من أرنولد في الدقيقة 53، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها رولي بسهولة.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 54 بعد خطأ من رولي، حيث أرسل هندرسون عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بقدم إستوبينان، وأخطأ الحارس في إبعادها لتسكن الشباك.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما مرر صلاح كرة سحرية لماني الذي انفرد برولي، مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 68، بتسديدة قوية من ماني تألق رولي في التصدي لها، وتبعه دياز بتسديدة أرضية من داخل المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتوغل دياز في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 78، مسددًا كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين دون رد .

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