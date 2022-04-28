دقلو يجدد التأكيد على وحدة المنظومة الأمنية وتماسكها





جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع التأكيد على وحدة المنظومة الأمنية داعياً إلى تأسيس دولة يتساوى فيها الجميع.

وقال دقلو خلال مخاطبته حفل إفطار قوات الدعم السريع مساء الخميس برئاسة القوات بالرياض وبتشريف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، قال إن القوات النظامية هي رأس الرمح وصمام أمان لوحدة السودان وتماسكه، نافياً وجود أي خلاف بين القوات المسلحة والدعم وكافة الأجهزة النظامية بالسودان وأنهم على قلب رجل واحد من أجل وحدة وأمن واستقرار السودان، مشيرا إلى وجود من يعمل على زرع الفتنة والتربص بالقوات النظامية .

وأكد دقلو أن القوات النظامية ليست لديها رغبة في الحكم، مناشداً السياسيين وقادة الأحزاب السياسية أن يتحلوا بقدر من المسؤلية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والاتجاه نحو تحقيق توافق بين الجميع للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وفيما يتعلق باتفاق سلام جوبا قال دقلو إن هنالك بعض الأصوات تنادي بمراجعة الاتفاق، مؤكدا أنه لولا اتفاق سلام جوبا لكانت البلاد حتى الآن تعيش في حرب ضروس، مبرراً تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بجانب الأزمة السياسية وعدم التوصل إلى وفاق.

الخرطوم 28-4-2022 (سونا)