البرهان يؤكد الالتزام بعملية الحوار الشامل للوصول لتوافق سياسي





جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلتزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة متبقي الفترة الإنتقالية.

وأكد خلال لقائه بمكتبه الخميس، وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص السيد فيليب بارهام والمبعوث الفرنسي الخاص السيد فريدريك كلافير وممثل الاتحاد الأوربي إنتي ويبر والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي أندري ستانسين والمبعوث الأمريكي بيتر لورد، أكد ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الإنتقالية.

وقدم رئيس مجلس السيادة للمبعوثين الدوليين شرحاً وافياً لمجمل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإحداث توافق وطني، عبر مبادرات وطنية وإقليمية وأممية.

ودعا سيادته المبعوثين الدوليين إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الإنتقالية والوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة بنهايتها.

وأوضح مدير الإدارة الأوربية بالإنابة بوزارة الخارجية السفير الرشيد البصيلي في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات، في مقدمتها العملية السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

وأشار البصيلي إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الدعم الأوربي في المجالات الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، والإسهام بصورة قوية في إحداث إختراق في العملية السياسية.

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