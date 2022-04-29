القائد العام يشرف الإفطار السنوي لقوات الدعم السريع





شدد السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة سيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدى تشريفه مساء الخميس الإفطار السنوي لقوات الدعم السريع على وحدة الهدف لدى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة القوات النظامية، والذي يتمثل في العمل معا من أجل تحقيق المصالح الوطنية للبلاد وشعبها، مؤكدا على القدرة على دمج القوات وتوحيدها في الوقت المناسب،

كما حيا قائد وضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع على تعاونهم اللامحدود، منوها إلى عدم الإستماع إلى دعوات الفتنة، وإلى أن هذه القوات لن تتقاتل أبدا في أي وقت لأنها تعمل من أجل تحقيق هدف وطني واحد، وذكر الحضور بأن وحدة هذه القوات إنما هي عنوان لوحدة وتماسك البلاد.

إلى ذلك، أشار سيادته إلى أن المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم لا علاقة لها بإجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر، وإنما هي أزمات تم زرع بذرتها في أوقات سابقة، مؤكدا على أنهم في قيادة الدولة، على كامل الإستعداد للتوصل إلى إتفاق مع القوى السياسية في حالة توافقها مع بعضها، ودعا أبناء الوطن الذين يتقاتلون ويرتكبون المخالفات إلى الإلتفات لتحقيق مصالح البلاد في الأمن والإستقرار.

من جانبه رحب السيد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بالسيد الرئيس والحضور جميعا معبرا عن سعادته بوجود جميع قادة القوات المسلحة مع زملاءهم في الدعم السريع على صعيد واحد، وأكد على أن القوات المسلحة هي رأس الرمح في البلاد، وقال إننا نؤكد لجميع العالم بأننا سنظل مع القوات المسلحة على قلب رجل واحد، على الرغم من إدعاءات أصحاب الغرض الذين يروجون للخلافات فيما بيننا.

وأكد على أنه لن تنشأ أي خلافات بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع، كما وضح سيادته أن علاقته بالسيد القائد العام ورئيس هيئة الأركان نشأت منذ وقت طويل في الخنادق وميادين القتال ولن تكون السلطة سببا في تغييرها لأي سبب، وقال: نرغب جميعا في وحدة القوات لكن نحتاج قبل ذلك إلى إنفاذ إتفاق جوبا للسلام الذي يتطلب من جميع الأطراف تبادل الثقة.

كما طالب القوى السياسية بأن ترتقي إلى مستوى المسئولية الوطنية و الكف عن الزج بالعسكريين إلى دهاليز السياسة بسبب خلافاتهم، وشدد على أن من يحب بلاده يجب أن يحترم القوات المسلحة لأن الأمة التي ليس لها جيش لن تكون لها كرامة. داعيا الجميع إلى تطبيق مبادئ الدين التي تدعو إلى التكاتف ومكارم الأخلاق خاصة في هذه الأيام المباركة.

جاء ذلك أثناء الإفطار السنوي الذي أقامته مساء اليوم، قوات الدعم السريع بمقر عملياتها بالخرطوم بحضور السيد رئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة ونواب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات و الأفرع وقادة الوحدات والمجموعات وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

الخرطوم 28-4-2022 (سونا)