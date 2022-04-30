(83) مليون دولار عائدات الثروة الحيوانية خلال (4) أشهر





بلغت عائدات صادر الثروة الحيوانية والسمكية ٨٣ مليون ٧٥٢ ألف و٨١٤ دولار خلال الفترة من يناير حتى إبريل من العام الحالى.

وقال مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية د. علي ادم في تصريحات صحفية ان صادر الماشية الحية بلغ ٤٧٣ ألف و٢٨٧ رأس منها ٣٨٦ الف من الضأن و٢ الف و٥٩٣ من الماعز ، و٤٢ ألف و٦٤١ من الابقار ، و٤٢ الف و٤٠ من الإبل.

وأضاف” تم تصدير ٥ آلاف طن ٤٠٦ كيلو من اللحوم و٣٩٨ ألف و١٩٩ قطعة من الجلود وبلغ صادر الاسماك الطازجة ٧٥.١١ طن”.

وذكر ادم ان جملة الإيرادات المحلية للثروة الحيوانية والسمكية تبلغ نحو ٢٢٢ مليون و٥٨٥ ألف و١٠٧ جنيه سوداني.

صحيفة الصيحة