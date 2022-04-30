مبارك المهدي: وصول معدات توسيع الربط الكهربائي إلى بورتسودان”هدية العيد” لأهل السودان





يقول مبارك” سوف يكون هذا المشروع من أهمّ بنود برنامجنا الانتخابي إلى جانب التوسّع في الطاقة الشمسية والهوائية لينعم أهل السودان بخدمة كهرباء منتظمة”.

قال حزب الأمة إنّ إعلان السفارة المصرية وصول معدات توسيع الربط الكهربائي إلى ميناء بورتسودان، يعدّ هدية العيد لأهل السودان.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس حزب الأمة مبارك المهدي على صفحته الرسمية.

وأشار إلى أنّ مشروع الربط الكهربائي مع الشقيقة مصر مشروع استراتيجي هام يجب أنّ يتمّ التوسّع فيه لتغطية العجز الكهربائي في السودان وتصدير جزء منه الى الشقيقة دولة جنوب السودان.

وأوضح مبارك المهدي، أنّ مصر استطاعت في عهد الرئيس السيسي أنّ تحقق فائضًا في الكهرباء بلغ (23.000) ثلاثة وعشرون الف ميجاوات وأقامت محطة عملاقة للطاقة الشمسية في جنوب مصر بطاقة بلغت نحو اربعة ألف ميجاوات.

وأضاف” بينما نحن في السودان نظرًيا نولد ثلاثة ألف ميجاوات وعمليًا ينخفض ذلك كثيرا نسبة لتهالك محطاتنا الحرارية مع انخفاض التوليد المائي من الخزانات في موسم الفيضان”.

وأعلن حزب الأمة عن المضي قدمًا للتوسّع في الدعوة بشأن المشروع الاستراتيجي.

وأضاف” سوف يكون هذا المشروع من أهمّ بنود برنامجنا الانتخابي إلى جانب التوسّع في الطاقة الشمسية والهوائية لينعم أهل السودان بخدمة كهرباء منتظمة، فلا تنمية دون كهرباء”.

باج نيوز