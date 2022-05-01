طالبة بإحدى الجامعات السودانية تكشف عن واقعة خطيرة: (دكتور بالجامعة التي ندرس بها تسبب في رسوب زميلتي “الجميلة” وإعادتها السنة لأنها رفضت الزواج منه)





كشفت طالبة بإحدى الجامعات السودانية عن واقعة خطيرة وجدت حظها من التداول على صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد كشفت الطالبة الواقغة عبر استشارة على إحدى القروبات المتخصصة والتي تم نقلها وتدوالها بعد ذلك.

حيث كتبت الطالبة في استشارتها ما يلي: (السلام عليكم مشكلة حقيقة والله.. عندي صديقتي فى الجامعه وهى جميلة ماشاء الله ،الدكتور البدرسنا قال عايزها وهو متزوج وكبير يعنى.).

وأضافت: (المهم هى قالت لى مفكرة انها تكذب عليهو اشان ما يشيلا المادة او يربتها لكن انا قلت ليها الدكتور متزوج +كبير يعني بكون عمرو 38 الحركات دى بكون عارفها ولو عرفك انك سايقاهو بالخلا ما بيرحمك اشان كده خليك واضحه معاهو.).

وواصلت سرد القصة التي قرأتها محررة موقع النيلين: (فعلاً سمعت كلامى ومشت قال ليهو انا ما عيزاك المهم النتيجه وقت طلعت كل المواد ناجحه فيها إلا مادته دى).

وختمت استشارتها التي وجد تفاعل منقطع النظير( لم يكتفي الدكتور بذلك بل ربتها (تسبب في إعادتها للسنة) وانا اتألمت وماعارفة اعمل شنو والمشكلة انو هو لسة موجود لا اتحول جامعه تانية ولا الحل شنو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين