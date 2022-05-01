تطوّرات في قضية الهلال أمام”كاس”





أعلن نادي الهلال عن تسديد مبلغ وقدره 26000 فرنك سويسري، إلى محكمة كاس بشأن قضية حرمان الجماهير من مؤازرة فريقها في لقاء الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الهلال عن سداد عضو لجنة التطبيع خالد هداية الله، مبلغ وقدره25000 فرنك سويسري، وهي قيمة مطالبة الهلال وكاف لضمان استمرار القضية.

وأشار إلى أنّ الخطوة تأتي بعدما عمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف” إلى عدم سداد المبلغ من أجلّ توقف تصعيد القضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، قد منع الهلال من حضور جماهيره في لقاء الأهلي المصري بدوري المجموعات في فبراير الماضي.

باج نيوز