بالصور.. باحث زراعي سوداني يعرض شتول “تين أسباني” يثمر بعد 6 أشهر فقط من زراعته طوال العام





عرض الباحث الزراعي “عثمان الصديق” شتول نوعية لـ”تين أسباني”، ملائم مع طقس السودان، يثمر بعد 6 أشهر فقط من زراعته، طوال العام. وفق قوله

وقال “الصديق” على صفحته بفيسبوك : بأن هذه الشتول تبدأ في الإثمار بعد ستة شهور، من زراعتها وتظل مثمرة بعدها طول العام، وحجم الثمرة كبير والاثمار كثيف.

وأضاف “الصديق” أن هذا النوع من أفضل وأجود أنواع التين في السودان، من واقع الخبرة والتجربة، مشجعاً على زراعته.

الخرطوم: (كوش نيوز)