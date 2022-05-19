من هو جون غودفري الذي سيكون أول سفير لواشنطن في السودان منذ عام 1996؟





يمثل جون غودفري John Godfrey، مُرشح الإدارة الأمريكية، سفيرًا فوق العادة لواشنطن في الخرطوم، الثلاثاء القادم امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة الاستماع المخصصة للمصادقة على ترشيحه، الى جانب مايكل ادلر مرشح سفير في ⁧‫جنوب السودان.‬⁩

وتوضح السيرة الذاتية الي غودفري، الذي يتحدث العربية بطلاقة، انه يشغل حاليا منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة “داعش” في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. كما شغل منصب المستشار السياسي في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، ورئيسا لموظفي نائب وزير الخارجية، وعمل مستشارًا سياسيًا واقتصاديًا في سفارة الولايات المتحدة في عشق آباد، تركمانستان ومسؤولًا سياسيًا قنصلي في سفارة الولايات المتحدة في دمشق.

وغودفري الذي سيكون أول سفير لواشنطن في السودان منذ عام 1996، عندما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية معه بسبب دعمه لتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة ميشيغان.

الخرطوم : ST