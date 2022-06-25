شاهد بالفيديو.. كواليس الديربي السوداني.. رصاصة رمضان عجب في شباك الهلال ورفع لاعبو المريخ لعلامة الثوار “غاضبون” لحظة دخولهم الملعب





كسب المريخ الديربي السوداني بعد فوزه على نده وغريمه التقليدي الهلال في قمة مباريات الدوري السوداني الممتاز في دورته الثانية.

ويدين المريخ بفوزه في ديربي أم درمان لمهاجمه وقائده المخضرم رمضان عجب والذي سجل هدف المباراة الوحيد في مطلع شوط المباراة الثاني عبر متابعته لتسديدة زميله الجزولي نوح المرتدة من حارس الهلال “أبوجا”.

وشهدت المباراة التي رصد كواليسها محرر موقع النيلين عدد من الأحداث, أبرزها توجه لاعبي المريخ لتحية جمهورهم عند نزولهم لإجراء عمليات الإحماء.

وقام اللاعبون بتحية الجمهور الذي اصطف لهم في المدرجات الجنوبية, وقام لاعبو المريخ جميعهم برفع أيديهم ليشيروا بعلامة ثوار “غاضبون” وهو ما فسره المتابعون بأنها إشارة من لاعبي الأحمر لمليونية 30 يونيو القادمة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين