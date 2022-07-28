شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. تكريم و وداع “مُسِن” سوداني بالدموع عمل 20 عاماً بالسعودية





في مشهد مؤثر، تم تكريم و وداع “مُسِن” سوداني بالدموع، من قبل كفيله، عمل 20 عاماً بالسعودية، تقديراً لخدمته وأمانته وإخلاصه في عمله طوال هذه السنوات، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأظهر مقطع فيديو مشهد مؤثر تخللته الدموع عند تكريم ووداع السوداني (أبوياسر) الذي عمل مع كفيله بمكتبة الحكمي بالرياض لعشرين عاماً، وانهى عمله للعودة إلى الوطن.



ولاقى المقطع إشادة واسعة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، للحفاوة والتقدير والتكريم الذي وجده السوداني من قبل كفيله السعودي.

الرياض: (كوش نيوز)