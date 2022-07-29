شاهد بالفيديو.. (غالبت دموعها) أول إطلالة للإعلامية “الريان الظاهر” من مقر إقامتها في دبي شاكرة مهنئيها وتكشف تفاصيل عن اختيار الأزياء





أطلت الإعلامية السودانية، مذيعة برنامج صباح الخير العربية “الريان الظاهر”، اليوم الجمعة، من مقر إقامتها في دبي شاكرة مهنئيها على اختيارها كمذيعة بالاستديوهات الرئيسية للقناة.

وتوجهت الظاهر بالشكر والامتنان للمئات من الأصدقاء والمعارف وجمهورها على التهاني التي انهالت عليها عبر الرسائل والاتصالات.

وقالت “الظاهر” بأنها فخورة بالتفاعل الكبير الذي وجدته، كما أنها فخورة بطلوعها كتريند في النجاح، وأضافت: انها كانت سعيدة جداً عند إبلاغها بتقديم البرنامج من الاستديوهات.



وحول إطلالتها (بالزي) الذي ظهرت به في الاستديوهات قالت أنها لاتختار الأزياء، ويتم ذلك وفق متخصصين، واحترمت إدارة العربية رغبتها في عدم كشف رأسها.

الخرطوم: (كوش نيوز)