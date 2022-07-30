وصلة غزل بين أصالة وزوجها.. “مشاعر مستحيلة وصوت واصل للذروة”





رفض الشاعر العراقي، فائق حسن، زوج الفنانة أصالة التعليق على اتهامات طليقته بالتعدي على منزلها.

وتجاهل فائق حسن، ما قالته طليقته مارتا حامد، وقام بمغازلة زوجته أصالة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث نشر أحدث أغنية لها والتي تحمل اسم “بالسلامة” وأرفقها بتعليق قال فيه: “النوايا مش سليمة بعدهم أكبر غنيمة زدنا يعني مقلناش!! الله الله الله أغنية فخمة عذبة وصوتك فيها ماخذ كل أبعاد المشاعر وواصل للذروة بدون تكلف جوزتي”.

وتفاعلت أصالة وردت قائلة: “كل اللي مر بحياتي بكفة ومعك بكفة تانية يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي.. كلّ المشاعر المُستحيلة الّلي تمنّيتها وكنت على يقين إنّها مجرّد أمنيات معك صارت وتحقّقت بأبهى صورة.. ياجوزي يا روحي يا أبي وسيدي ودنيتي لأبعد من حدود السما بحبك”.

مارتا أحمد تتهم فائق حسن بالتعدي

كانت مارتا حامد ظهرت في بث مباشر مشترك مع الصحفي اللبناني إيلي باسيل، لتكشف له عن حالة منزلها فور وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت اختفاء محتويات المنزل بما فيه متعلقاتها، وأوضحت أنها تلقت أثناء سفرها مكالمة من فائق حسن قال فيها: “أنا رح أخد الأولاد أنا وأصالة وهذا بيتي وبيت أصالة، ورح أخد الأولاد وإذا بدهم رح ييجوا عندك”.

وأكدت مارتا حامد أنها راسلت فائق حسن وزوجته أصالة وحذرتهما من دخول المنزل في غيابها، مؤكدة أنها تعرف أن البيت مملوك لطليقها لكنها تعيش فيه مع أولادها الثلاثة، مشيرة إلى أن طليقها أحضر أشخاصا لإخلاء المنزل من جميع متعلقاتها، وقالت: “حتى الملابس الداخلية شالتهم أصالة؟ مش عيب، ما بتخافوا الله؟ شو مفكرين حالكم؟ مشاهير وراكم ناس؟ الله بيشوف، وفي شغالة بالبيت بتشهد”.

العربيه نت