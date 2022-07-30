شاهد بالفيديو.. (في ظهور نادر) صلاح قوش يشهد عقد قران ابنه بمعية قيادي بالحرية والتغيير





في ظهور نادر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمدير جهاز الأمن الأسبق الفريق أول صلاح قوش يشهد عقد قران ابنه من القاهرة بمعية القيادي بالحرية والتغيير محمد وداعة، وفق ما نقلت كوش نيوز.



وظهر قوش يشاهد مراسم عقد ابنه من مقر إقامته بالقاهرة على كريمة الفريق أول كمال عبدالمعروف

عبر تطبيق الفيديو برفقته القيادي بالحرية والتغيير والأمين السياسي لحزب البعث السوداني الصحفي محمد وداعة.

القاهرة: (كوش نيوز)