



سكتوا طويلا فيصمتوا

القحاتة يحسبون ان كل مادة تبث من

CNN

كأنها وحي من السماء ولو كانت تقريرا

ملفقا أعدته بت الباقر

لكن:

س… هل يهرب الذهب ؟

ج.. نعم وهي حقيقة يعرفها الغاشي والماشي

س.. الى أي الاتجاهات يهرب الذهب ؟

ج… هي حقيقة أخرى يعرفها الغاشي والماشي

س… هل يهرب ذهب الى روسيا؟

ج… لا يستطيع أحد ان يثبت أو ينفي.. ولكن المطلوب أمريكيا الآن هو الأثبات

س… هل يشارك مسؤولون كبار في تهريب الذهب أو يتواطؤون ؟

ج.. نترك الأجابة لمن عنده علم أو شك

س… لماذا تتهم أمريكا روسيا الآن بتهريب ذهب السودان؟

ج… لا يحتاج الأذكياء الى إجابة

س.. لماذا فرح القحاتة بتقرير بت الباقر

وقد صمتوا طويلا من قبل؟

ج… لأنهم كان في أفواههم ماء كثير وفي

أيديهم مال كثير

أمين حسن عمر