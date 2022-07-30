بقرار رسمي.. لاعب ريال مدريد السابق قائد أرسنال الجديد





أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعيين النرويجي مارتين أوديجارد قائدا جديدا للفريق في الموسم الكروي 2022-2023.

وأكد نادي أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت حمل أوديجارد لشارة قيادة الجانرز في الموسم الجديد بناء على اختيار المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

وقال أرتيتا في تصريحات اليوم السبت عن سر اختيار أوديجارد لقيادة أرسنال: “إنه يبلغ من العمر ٢٣ عاما لكن كان له أثر عظيم منذ قدومه لملعب الإمارات”.

وانضم أوديجارد لأرسنال في شتاء عام 2021 معارا من ريال مدريد الإسباني قبل أن يتحول الانتقال لشراء نهائي في صيف العام الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وتحولت شارة قيادة أرسنال في السنوات الأخيرة إلى لعنة تصيب من يحملها بداية من أسطورة الجانرز، الفرنسي تيري هنري لها ومن خلفه ويليام جالاس قبل رحيل هنري ثم سحبت من الدولي الفرنسي.

واستمرت تلك اللعنة مع الحارس الألماني ينز ليمان وسيسك فابريجاس واللذان سحبت منهما الشارة رغم أنهما من أهم نجوم الفريق في العشرين سنة الأخيرة.

وحين حملها المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي لم ترحمه الإصابات ثم انتقل بعدها لمانشستر يونايتد، ثم توماس فيرمالين الذي ضربته ضربته لعنة الإصابات خلال الفترة من 2012 إلى 2014 حين انضم إلى برشلونة الإسباني.

وضربت لعنة الإصابات الفرنسي لوران كوسيليني مما غيبه عن فرنسا في كأس العالم 2018، ثم جرانت تشاكا الذي دخل في أزمة مع الجماهير عقب هتافها ضده في لقاء كريستال بالاس في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

بعدها حمل الشارة الجابوني بيير إميريك أوباميانج ثم سحبت منه على هامش الأزمة الأخيرة له مع إدارة النادي والتي أدت لرحيله إلى برشلونة مطلع 2022، ثم حصل عليها ألكسندر لاكازيت قبل أن تصل إلى أوديجارد.

العربيه نت