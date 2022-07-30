منافسة بين النصر والاتحاد على صخرة الدفاع المصرية





كشفت مصادر مُطلعة أن هناك منافسة بين ناديي النصر والاتحاد للتعاقد مع النجم الدولي المتألق محمود الونش، مدافع نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، رفض بشكل رسمي، التخلي عن الونش، بأي شكل من الأشكال، نظرًا لأهميته في الفريق.

ويبحث النصر، عن مدافع أجنبي جديد، بدلًا من الأرجنتيني فونيس موري، بينما طلب البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، لاعب في هذا المركز، بجانب المصري أحمد حجازي.

مزمز