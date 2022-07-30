اكتشاف ثعبان سام يسبب الإعاقة لضحاياه





اكتشفت الصين نوع جديد من الثعابين سمها قوي لدرجة أنه قد يترك ضحايا من البشر معاقين، ويسمى “Gloydius lateralis”، حيث عثر عليه في وادي زارو في محمية Jiuzhaigou الطبيعية الوطنية، أحد مواقع التراث العالمي في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وأوضح الباحثون إنه يتغذى على الثدييات الصغيرة، مثل الفئران، و”ينشط في الأيام المشمسة على جانب الطريق في وادي حار وجاف”، فيما كان لهذه الأنواع جسم صغير يبلغ حوالي 18 بوصة، وعينان كبيرتان، ولون جلدها أخضر غامق أو بني مع أربعة صفوف من البقع المتعرجة ذات اللون البني الداكن.

وذكر الباحثون، أنه يمتد شريط متواصل باللون الرمادي والبني أسفل كل جانب من جسم وذيل الثعبان، وهذا هو سبب تسميته بـ “الوحشي” (فيما يتعلق بـ “الجانبي”)، فيما أكد الدكتور شينغشاو شي على فاعلية سمه. ولا أعتقد أن لدغته خفيفة، وتأتي مصحوبة بالكثير من الألم وقد تسبب إعاقة جسدية عندما لا يتم علاجها في الوقت المناسب.

مزمز