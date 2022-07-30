بسعر خيالي..شاهد أكبر ساندويتش بيرقر في السودان





فيسبوك شارك مجموعة من الشباب السودانيين تجربتهم في تذوق أكبر ساندويتش بيرقر في السودان.

و ذلك عبر نشرهم لمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي و يزن الساندويتش كيلو جراماً و ربع و يحتوي على لحم البرقر و المارتديلا و أصابع البطاطس المحمرة بالإضافة إلى صوص جبنة التيشدر و تبلغ قيمة هذا الساندويتش21 ألف جنيه سوداني.

و حاز الفيديو على تفاعل كبير في مجموعة الإكيل السوداني و هي مجموعة تهتم بوصفات الطبخ و المنوعات المختصة بالمطاعم و الغذاء.

صحيفه السوداني