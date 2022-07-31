برفقة ليلي علوي وداليا البحيري.. شاهد إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد صديقتها





نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها نهال عهدي.

ظهرت الفنانة الهام شاهين في الصورة برفقة صديقتها المقربة نهال عهدي والفنانة داليا البحيري والفنانة ليلي علوي. علقت الفنانة إلهام شاهين أسفل الصورة قائلة مع صديقاتي الجميلات ليلى علوى وداليا البحيري فى عيد ميلاد صاحبتنا نهال عهدي كل سنة وأنتى طيبة يا نهال ودايما مجمعة الحبايب. ارتدت الفنانة الهام شاهين شورت ترتدي أعلاه بنطلون شفاف ، مع بلوزة من نفس لون البنطلون. بالإضافة إلى كاب أحمر اللون.

وظهرت الفنانة ليلي علوي بفستان قصير مكشوف من منطقة الأكتاف وارتدت الفنانة داليا البحيري توب وجيب، تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وتمنوا لإلهام وصديقاتها الاستمتاع بإجازة سعيدة. الجدير بالذكر أن إلهام شاهين حرصت على حضور حفل المطربة آمال ماهر الذي أقيم بمدينة العملين الجديدة وكانت من أوائل الحضور ونشرت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها الخاص صور من الحفل وعلقت قائلة حفل آمال ماهر فى العلمين .. الله على مصر و جمالها.. الرقى و الشياكه فى العلمين .. مع منظر البحر الساحر وفنانة من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر.

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