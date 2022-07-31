أصدر العديد من القرارات ..اتحاد الكرة يعلن برمجة جديدة لما تبقي من كاس السودان





عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA ، اجتماعها رقم (17) في تمام الساعة الواحدة من ظهر بمقر الاتحاد بالخرطوم2، وترأس طارق عطا صالح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – الاجتماع الذي نظر في الأجندة العددية المدرجة على طاولته و أتت مخرجات الاجتماع على النحو التالي وأدر الاجتماع العديد من القرارات.

و قررت اللجنة برمجة متبقي مباريات كأس السودان التي تبدأ من دور الثمانية على أن تنطلق المركز يوم 4 أغسطس 2022 ، وأجازت اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (16) الذي انعقد على جلستين بتاريخ الثلاثاء و الأربعاء 19 و 20 يوليو 2022م..

و نظرت اللجنة في الشكوى المقدمة من نادي الرابطة كوستي ضد مشاركة اللاعب مجتبى بدرالدين عبدالله لاعب الإصلاح مدني في مباراة الفريقين بالمرحلة المشتركة والأخيرة في مدينة الأبيض بتاريخ 26 يوليو 2022م، ومن بعد التداول و النقاش قررت اللجنة قبول الشكوى شكلا و رفضها موضوعا وذلك لعدم صحة الوقائع ..

وفي ذات السياق نظرت اللجنة في الشكوى المقدمة من نادي الهلال الخرطوم ضد نادي الخرطوم الوطني في المباراة التي جرت ببطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو 2022م ، وبعد النظر و التداول قررت اللجنة قبول الشكوى شكلا و رفضها موضوعا .

فيما نظرت اللجنة في خطاب نادي المريخ القضارف حول عدم أداء مباراته امام الأهلي الخرطوم يوم 28 يوليو 2022م في دور ال 16 مكرر من كأس السودان ، و بعد استعراض الخطاب و التداول و النقاش؛ قررت اللجنة اعتبار نادي المريخ القضارف مهزوم صفر / 2 ، و اعتماد تأهل الأهلي الخرطوم إلى دور الثمانية من المنافسة.

باج نيوز