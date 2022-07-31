شاهد بالفيديو.. مأساة راعي سوداني بالسعودية يعيش في الصحراء تحت (تانكر ماء) براتب زهيد، لاطعام له غير (العدس)





كشف مقطع فيديو مؤثر مأساة راعي سوداني يعمل بالسعودية يعيش في الصحراء تحت (تنكر ماء) براتب زهيد قدره 1000ريال فقط، لم يتذوق منذ 7 أشهر طعم اللحم، لاطعام له غير (العدس).

وقال الراعي في مقابلة مع سعوديين عابري طريق، انا اسمه عوض سليمان محمد علي، بديرة (شعاع) على طريق المدينة المنورة الرس، يعيش في الصحراء تحت تانكر مياه، في ظل السموم والحر والأمطار، يتغذى على العدس والدقيق فقط، ولم يتذوق لحم منذ الأضحية.



وقال الراعي أن راتبه 100 ريال ولم يتقاضى راتبه منذ 7 أشهر، ويعاني من المرض وانتفاخ في البطن، يتناول مياه مالحة، وطالب الراعي السعوديين أن (يفكوهو) من هذا الكفيل.

الخرطوم: (كوش نيوز)