توقعات الإرصاد بأحوال الطقس بمعظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد ، وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الجزيرة والقضارف.

وتوقعت الإرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات سنار ، النيل الأزرق ،شمال .جنوب وغرب كردفان وشرق .جنوب ووسط دارفور .

وتوقعت الإرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبارشمال ولاية كسلا ، جنوب البحر الأحمر وأجزاء من الولاية الشمالية.

كما سجلت البلاد أعلى درجة للحرارة ليوم أمس في أبي حمد 44 درجة وأدناها 15 درجة في مدينة رشاد .

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا ، عطبرة ، ماراً بجنوب أبوحمد ، كريمة ،شمال الأبيض ،الفاشر والجنينة .

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