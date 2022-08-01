حدث غير مسبوق يسجل باسم كريم بنزيما





شهدت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، حدثاً استثنائياً بطله النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنغي.

وكان ريال مدريد فاز على يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما بنزيما وماركو أسينسيو، جاء هدف بنزيما في الدقيقة 19 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس جونيور، فيما سجل أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 69 بصناعة خيسوس فاييخو.

وألغى حكم المباراة هدفاً مبكراً لكريم بنزيما بعد مرور 8 ثواني فقط على بداية المباراة أمام يوفنتوس، بداعي التسلل على فيديريكو فالفيردي، الذي مرر كرة الهدف الملغي لبنزيما.

ويعد هدف بنزيما الملغي أمام يوفنتوس هو أسرع هدف ملغي في تاريخ الساحرة المستديرة، وفقاً لموقع “le360” المغربي.

يذكر أن مباراة يوفنتوس كانت المحطة الأخيرة لاستعدادات ريال مدريد للموسم الكروي الجديد، الذي سيبدأه المرينغي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، في كأس السوبر الأوروبي.

صحيفة البيان