تأجيل مفاجئ من قبل (الكاف)





وفق ما أشار في الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد، قرارًا قضى بتأجيل الجولة المقبلة من تصفيات أمم إفريقيا المقرَّرة في سبتمبر إلى موعد لاحق لإفساح المجال أمام الدول الأفريقية المتأهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022م،

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحد أنّ اللجنة التنفيذية صادقت على تعديل روزنامة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023م، وتمّ نقل مباريات المرحلتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023م، من سبتمبر 2022 م، إلى مارس 2023م، وستقام المرحلة الخامسة في يونيو العام المقبل، والمرحلة السادسة في سبتمبر 2023م، هذا ويوجد المنتخب السوداني في المركز الثالث للمجموعة التاسعة، برصيد ثلاث نقاط.

صحيفة الصيحة