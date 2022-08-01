تعاون مرتقب بين جامعة الخرطوم والجامعات التركية





بحث مدير جامعة الخرطوم ، البروفسور عماد الدين الأمين عرديب ، مع سفير تركيا لدى السودان عرفان نذير اوغلو ، آفاق تطوير التعاون بين جامعة الخرطوم ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد البحثية العليا بتركيا، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية تمهد الطريق للمشاريع المشتركة بين الطرفين.

وجرت المباحثات بجامعة الخرطوم بحضور عدد من عمداء الكليات والمعاهد المختصة بالجامعة .

ورحب مدير جامعة الخرطوم بكافة أنواع التعاون مع الجامعات التركية، داعيًا إلى المضي قدمًا في برامج تبادل الأساتذة والطلاب وتأسيس المشاريع البحثية المشتركة بين كليات جامعة الخرطوم والجامعات التركية، ودعا إلى إحكام التنسيق بين مؤسسات الجامعة ونظيراتها التركية.

من جهته أعلن السفير التركي عرفان نذير أوغلو حرصهم على توسيع الشراكات التعاونية ما بين جامعة الخرطوم من جهة والجامعات والصناديق والوزارات التركية من جهة أخرى، مؤكدًا التنسيق عبرسفارتي البلدين.

صحيفة السوداني