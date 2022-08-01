مسؤول باتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة كأس السودان





يقول طارق عطا إنّ اتحاد الكرة هو من يضع البرنامج لا الأندية.

كشف نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات طارق عطا، عن أنّ منافسة كأس السودان في موعدها، معلنًا عدم انسحاب الهلال والمريخ من البطولة.

وقال طارق عطا في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ اتحاد الكرة لن يؤجّل بطولة كأس السودان.

وأشار إلى أنّ ما يثار بشأن انسحاب الهلال والمريخ من المنافسة ليس صحيحًا.

وأضاف” لم يصلنا أيّ خطابٍ من ناديي الهلال والمريخ بخصوص الانسحاب من البطولة، والمنافسة بمن حضر”.

وينتظر أنّ تسأنف منافسة كأس السودان، الأربعاء، من دور الثمانية.

ويلعب المريخ أمام الأهلي بجبل أولياء، فيما يلاقي الهلال نظيره منارتي حلفا بـ”الجوهرة الزرقاء”، فيما يلعب هلال الفاشر أمام الأمل عطبرة، وتوتي أمام الخرطوم الوطني.

وسيقام نهائي كأس السودان في العاشر من أغسطس الجاري، باستاد الخرطوم الدولي.

باج نيوز