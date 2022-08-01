6 خطوات لإخفاء ظهورك أونلاين على إنستغرام





يرغب الكثير في إخفاء حالة الظهور أونلاين على إنستجرام، ولعمل ذلك يكمن في طريقة بسيطة ، وهي إيقاف تشغيل حالة نشاطك، إلا أنه سيكون هناك مشكلة هي إخفاء حالة نشاط الأشخاص الآخرين عنك أيضًا، وكذلك إخفاء ظهورك أونلاين لن تستطيع رؤية من تراسله “يكتب” داخل الدردشة.

وهناك عدة خطوات لإخفاء نفسك أونلاين والتي جاءت كالتالي :

1- افتح تطبيق إنستجرام من هاتفك الذكي

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أسفل يمين الشاشة.

3- انقر فوق أيقونة ال 3 أسطر في أعلى يمين الشاشة.

4- اختر “الإعدادات” Settings، ثم اضغط على “الخصوصية” privacy

5- مرر إلى الأسفل ثم اضغط على “حالة النشاط” Activity Status.

6- قم بغلق مفتاح ” إظهار حالة النشاط” Show activity status

مزمز