الدوري الإنجليزي بالعربي.. مولود جديد برعاية محمد صلاح ومحرز





يكتسي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، بزي مرصع ببعض الجواهر العربية، داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ودشنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليج”، اليوم الإثنين، حسابا باللغة العربية، على موقع تويتر، من أجل جماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزينت الرابطة الإنجليزية الحساب الجديد بعبارة “نجوم من ذهب في البريميرليج” في إشارة للاعبين من مصر والمغرب والجزائر.

تصدرت صورة الحساب الجديد، صورة الثنائي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب الموسم الماضي، ومحمد النني لاعب وسط آرسنال.

كما تواجد أيضا الثنائي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الفائز بلقب الموسم الماضي، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد.

كما سلط الحساب العربي للدوري الإنجليزي الممتاز أيضا الضوء على المغربي، نايف أكرد، الوافد الجديد، من رين الفرنسي إلى وست هام يونايتد.

العربيه نت