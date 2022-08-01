شاهد بالفيديو: “بقولو علىّ كسارة تلج”.. هكذا قالت داليا الياس خلال حديثها عن التنمر بمواقع التواصل





ذكرت الإعلامية والشاعرة داليا الياس خلال ورشة تتحدث عن صناعة المحتوى إن منصات التواصل أصبحت تنقل المحتوى الذي يجعل روادها يتنمرون على الآخرين بطريقة أو أخرى وهذا شئ مؤسف للغاية.



و بحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) قدمت الياس بعض النصائح خلال حديثها في ورشة صناعة المحتو، والتي كان من بينها عدم تناقل حاجات الغير عن طريق التنمر حتي اذا لم يكن الشئ المقدم يعجبك عليك عدم تداوله.

من جهته قالت داليا إن الكثير من الأشخاص يقولون عليها” كسارة تلج” وذلك من خلال ماتكتبه من منشورات تحفيزية لبعض الأشخاص حيث بررت حديثها بعض الأشخاص يكونوا قد عملو شيئا جميلا يستحق الثناء والشكر فعليه لابد من دعمه حتي يفعل غيرها وهذا مايجعلني اكتب في المنشورات التي تشاهدونها على صفحتي.

الخرطوم:(كوش نيوز)