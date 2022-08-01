بالفيديو.. بأنفاس حماسية.. شاهد كيف عبر مُشجع سوداني (مُسِن) عن اعتزازه بفريقه





وثق مقطع فيديو متداول، مُشجع سوداني مُسن يلقي قصيدة بأنفاس حماسية، معتزا بتشجيع فريقه المريخ، ممجداً تاريخه وانتصاراته.

وظهر المشجع المُسن مفاخراً بفريقه وهو يلقي قصيدة بالفصحى يقول مطلعها: أنظر إلى المريخ في كبد السماء تجده نجماً زاهر َ،،، وأنظره فوق الأرض وهو يجول في دار الرياضة ماهرَ.



وحصد المقطع آلاف الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل مُحبي وعشاق الأحمر الوهاج، مشيدين بالمُسِن، وكلمات قصيدته الرصينة.

محمد الطاهر

الخرطوم: (كوش نيوز)