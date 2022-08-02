توفيق عكاشة يعلن القبض على ابنه وبحيازته مخدرات





أعلن الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إنه تم القبض على ابنه وبحيازته مخدرات.

وقال إنه تم تحديد جلسة لمحاكمة ابنه بتهمة حيازة المخدرات، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.

وأضاف عكاشة أنه رد على المتصل قائلًا أنه يطالب بتطبيق القانون، وإذا كان ابنه مخطئًا لابد من محاسبته، وفقا لموقع مصراوي.

وأوضح أن المستشار مرتضى منصور، تولى الدفاع عن ابنه في القضية، لأنه درس الاتهامات دراسة جيدة، مضيفًا أن القضاء سيكون كاشفًا للحقيقة في النهائية.

صحيفة البيان