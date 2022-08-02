شكرا يا بنت الأصول..شاب يبكي بعد رفض فتاة الزواج منه لهذه الأسباب





روى شاب على موقع تيك توك بحساب يدعى “مادو” من مدينة الإسكندرية، من خلال مقطع فيديو قام بتسجيله، معاناته مع فتاة أراد الزواج منها لكنها رفضته لعدم امتلاكه شقة “إيجار حديث” بمواصفات خاصة.

ويقول الشاب في الفيديو، وهو متأثر بحاله ويبدو عليه أثر البكاء والتعب: “زنيتي عليا نتجوز في شقة إيجار حديث، وأنا رفضت عشان متتبهدليش في الإيجار، وفي ظل الظروف اللي إحنا فيها مكنش ينفع، ودلوقتي بقا عندي شقتي التمليك بعد ما حاربت وتعبت”.

ويضيف الشاب: “الشقة دي أنا خدتها طوب، ودلوقتي بعمل كل حاجة فيها بنفسي وكمان العفش لأننا كان المفروض نتجوز”.

وتابع: “وفي الآخر جاية تقولي شوف مين هايقبلك بالشقة المعفنة دي وشوية العفش دول.. عموما شكرا يا بنت الأصول”.

وانتشر فيديو الشاب “مادو” الإسكندراني، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصد ردود أفعال متبانية، جاء معظمها داعما له وداعيا له بالزوجة الصالحة والرزق الوفير، بينما علق الكثيرون على الفيديو موضحين مدى سوء اختياره لفتاة لم تصنه ولم تراعِ ظروفه المادية والاجتماعية.

وقال حساب باسم “سوسو”: “أقسم بالله هي مش تستاهل حد زيك يحبها.. كفايا دموعك الغالية دي.. ربنا يعوضك خير ويرزقك ببنت الحلال بنت أصول تحبك وتعيش معاك إن شاء الله في عشة مش شقة كمان”.

وحصد الفيديو على تيك توك أكثر من 1400 تعليق، كما حصل على قرابة المليون مشاهدة على موقع “فيس بوك” عندما قامت “عبير الخاطبة” بنشر الفيديو على صفحتها.

وقالت السيدة “عبير الخاطبة”، التي تساعد الفتيات والشباب في التواصل من أجل الزواج، وصاحبة أحد التطبيقات الخاصة بالزواج، في تعليقها على الفيديو: ” ربنا يعوض عليك خير ويرزقك الزوجة الصالحة يا رب العالمين”.

صدى البلد