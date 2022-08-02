منهم طيفور وعجب وخميس والتش وبيبو .. سوداكال يوجه طلباً لاتحاد الكرة لحماية نجوم المريخ





طالب آدم سوداكال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، يوم الاثنين، الاتحاد السوداني لكرة القدم، بتسليمهم النظام الإلكتروني لتعاقدات اللاعبين “السيستم”، لحماية الفريق من ضياع أعمدته الأساسية وكشف آدم سوداكال في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أنهم تواصلو مع اللاعبين مطلقي السراح بكشوفات المريخ من أجل التجديد لهم وضمان استمرارهم خلال الفترة المقبلة، وأضاف إنهم طالبوا الاتحاد السوداني لكرة القدم بتنفيذ توجيهات مسؤولة نظام السيستم بالفيفا بتسليمهم نظام الانتقالات الإلكتروني الخاص بنادي المريخ حتى لا يفقد النادي الأعمدة الرئيسة في تشكيلته الأساسية، وأكد سوداكال بأن التعنت الممارس من الاتحاد السوداني غير قانوني وسيلقي بآثاره على المريخ، وأنهم يرصدون كل التجاوزات التي تدين الاتحاد السوداني وتؤكد عدم التزامه بتنفيذ قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” . يذكر أن بعض اللاعبين من المريخ تتنهي عقودهم خلال الفترة القصيرة المقبلة، ومن بينهم عمار طيفور ورمضان عجب وبخيت خميس وأحمد التش وأحمد آدم بيبو.

صحيفة الصيحة