مفاجأة.. كريستيانو رونالدو الأكثر تعرضا للتنمر في الدوري الإنجليزي





أظهرت إحصائية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الأكثر تعرضا للتنمر والإساءة بين جميع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب تحليل قامت به مؤسسة “Ofcom” ونشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن رونالدو كان الأكثر تعرضا للتنمر والإساءة والسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بين جميع نجوم البريميرليج خلال الفترة من 13 أغسطس/ آب 2021 إلى 24 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتعرض رونالدو لـ12.520 ألف تغريدة مسيئة على “تويتر” خلال تلك الفترة أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج، يليه زميله في مانشستر يونايتد، المدافع والقائد هاري ماجواير بـ8.954 ألف تغريدة مسيئة.

المفاجأة الأخرى تمثلت في أن أكثر 10 لاعبين تعرضا للتنمر في البريميرليج خلال الفترة سالفة الذكر منهم 8 ينتمون إلى مانشستر يونايتد، وهو ما أرجعته الدراسة إلى النتائج الكارثية التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

وإلى جانب رونالدو وماجواير، فإن قائمة الـ10 الأكثر تعرضا للتنمر في البريميرليج، شملت نجوم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، البرتغالي برونو فيرنانديز، البرازيلي فريد والإسباني ديفيد دي دخيا، فضلا عن الثنائي السابق للفريق، الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي جيسي لينجارد.

ويعد الثنائي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومواطنه جاك جريليش جناح مانشستر سيتي الاستثناء فيما يخص قائمة أكثر 10 لاعبين تعرضا للتنمر في البريميرليج.

العربيه نت