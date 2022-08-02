ديفيد تشوي.. فنان جرافيتي أصبح شريكا في فيسبوك بالصدفة





استطاع الفنان الشاب ديفيد تشوي أن يحول راتبه البالغ 60 ألف دولار عن أعمال فنية نفذها لشركة فيسبوك عام 2005 إلى 200 مليون دولار.

تشوي عندما استعانت به شركة فيسبوك عام 2005 لتنفيذ رسومات على جدران مكتب الشركة في كاليفورنيا، قدر أجره حينها بمقدار 60 ألف دولار، وقتها فضل تشوي الحصول على أجره نقدا، لكن شون باركر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك حينذاك أقنعه بأن يحصل على أجره في صورة أسهم بالشركة.

وأعرب تشوي فنان الجرافيتي الأمريكي “ديفيد تشو” ذي الأصول الكورية الجنوبية وقتها عن وجهة نظره في شركة فيسبوك قائلا “كانت سخيفة وعديمة الجدوى”، لكنه كان لا يعلم أنه سيصبح مليونيرا في عام 2012.

الفنان الشاب ديفيد تشوي

وتحول مبلغ 60 ألف دولار حصة تشوي من أسهم فيسبوك خلال عام 2012 عندما تم طرح أسهم الشركة في بورصة وول ستريت، إلى مبلغ قدره 200 مليون دولار، ووقتها فضل تشوي أن ينفق جزء من أرباحه لتأمين احتياجاته لأنه كان لا يزال يعتقد أن الشركة لا مستقبل لها.

ومع ارتفاع القيمة السوقية لشركة فيسبوك اليوم لتصل إلى 434.39 مليار دولار، تقدر حصة تشوي بنحو 2 مليار دولار، وهو رقم لم يكن يتوقعه، ولكنه لن يحصل عليه لأنه قد باع جزءا كبيرا من حصته

العربيه نت