شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية بقناة (سكاي نيوز) تسابيح خاطر تكشف ما وراء الكواليس قُبيل دخولها غرفة الأخبار





كشفت الإعلامية السودانية بقناة (سكاي نيوز) تسابيح، عن ما وراء الكواليس قبل دخولها غرفة الأخبار، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها.

وأظهر المقطع وضع اللمسات الأخيرة للمكياج على وجه (تسابيح) من قبل خبيرة تجميل قبل دخولها إلى استديوهات الأخبار.

وعلقت خاطر على المقطع بكلمات أغنية خليجية يقول مطلعها: وياك أصعد للقمر وأنا بمكاني أصعد للقمر، من تسولف لي غزل أسكت شجاني.



انت من گد ما حلو تحتاج المرايه بشنو

انت وبعد ماكو حلو فدوه الجمالك

اسمك مثل شمة عطر تاخذها روحي من تمر

وبقلبي اضمك اني سر بروحي عبالك

الخرطوم: (كوش نيوز)