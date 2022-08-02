هل يرحل نجم الهلال هذا الصيف؟





كشفت صحيفة “sportsbrief” أن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، محترف نادي الهلال، حسم قراره بالاستمرار في الدوري السعودي أملا في إثارة إعجاب الجماهير مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم الهلال يتدرب بقوة من أجل الظهور بشكل مميز مع الهلال في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي 2022-2023.

وتابعت: “مهاجم مانشستر يونايتد السابق قدم موسما رائعا مع الهلال وساهم في التتويج بلقب دوري السعودي، وهو أمر لا يصدق لإيغالو.. تألقه مع الهلال في الموسم الماضي، دفع أندية إنجليزية تسعى للتعاقد معه، إلا أنه قرر البقاء مع ناديه”.

مزمز