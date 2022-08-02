شاهد شخص يرتدي ملابس دمية يصافح الأطفال.. وتصرف غريب بعد مشاهدته لطفلة سمراء في أمريكا





أظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص في أمريكا يرتدي ملابس “دمية” ويصافح الأطفال لكنه رفض مصافحة طفلة من أصحاب البشرة السمراء .

ويظهر الشخص وهو يرفع يده لمصافحة الأطفال في الأعلى ويضحك ويلعب معهم ثم يلتفت فيجد الطفلة السمراء في الأسفل.

وكانت الطفلة تلهو ولم تدرك بعد تصرف هذا الشخص الذي نظر إليها باحتقار ثم رفض مصافحتها رغم أنها مدت يدها له.

ويبدو أن الطفلة شعرت بالغضب من هذا التصرف لذا انصرفت مسرعة إلى أسرتها فقد كانت تأمل في مصافحته.

مزمز