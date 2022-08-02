هلا مدريد” في وداعية ليفاندوفسكي.. هل تنكّر عشاق البايرن لتاريخه؟





لم يتوقع النجم البولندي في صفوف نادي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، أن يودّعه عشاق ناديه السابق، بايرن ميونخ، بطريقة مسيئة، عندما حضر إلى مركز تدريبات “البافاري” من أجل لقاء أخير بزملائه السابقين والموظفين.

وظهر في مقطع فيديو نقلته صحيفة “فوتبول إسبانا” الإسبانية، مجموعة من عشاق بايرن ميونخ فاجأوا مهاجمهم التاريخي بعبارات تمجد نادي ريال مدريد ولاعبه كريم بنزيمة، بما أن فريق العاصمة الإسبانية سيكون منافسهم الجديد على لقب “ليغا” وكأس الملك.

وتناسى عشاق بايرن ميونخ كلّ الأيام الجميلة التي صنعها البولندي من أجلهم، ونادوا بحياة بنزيمة الذي سينافسه على لقب هدف الدوري الإسباني، وقالوا بصوت واحد: “هلا مدريد، هلا بنزيمة”، وكلمات ثانية مستفزة.

وكتب ليفاندوفسكي التاريخ مع بايرن ميونخ، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الألماني ثماني مرات، وكذلك بدوري أبطال أوروبا وكؤوس محلية، لكن تضحياته وكل ما قدمه أمسى من الماضي، بما أن جزاءه كان التنكر من مشجعيه في الماضي القريب

وسيطير روبرت ليفاندوفسكي من جديد صوب برشلونة، بعد أن استفاد من راحة مدتها يومان، منحها المدير الفني، تشافي هيرنانديز للاعبين المنتقلين إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض المعسكر التحضيري.

وسينطلق ليفاندوفسكي وجميع لاعبي النادي الكتالوني في تحضيرات للمباراة الأولى من الدوري، إذ ستكون البداية ضد نادي رايو فايكانو بملعب “كامب نو”، بعد 10 أيام تقريباً.

العربيه نت