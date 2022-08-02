تشابه كبير يشعل السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ ابن تامر حسني مع العائلة





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان تامر حسنى مع عائلته ولأول مرة يظهر فيها ابنه “أدم”. وظهر تامر حسنى مع عائلته فى اسبانيا على هامش حفلة هناك ووضح فى الصور التشابه الكبير بين تامر حسنى وابنه أدم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تامر حسنى مع عائلته بشكل كامل حيث كان تامر يظهر بشكل شبه دائما مع ابنتيه. شارك الفنان تامر حسني صورة له مع بناته “تاليا وامايا” من حفل افتتاح ستاد نادي الميريا بأسبانيا، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”.