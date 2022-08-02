شاهد بالصور.. شباب يصطادون سمكة (عجل) ضخمة يبلغ وزنها عشرات الكيلوات ببحيرة مروي





تمكن شباب سودانيين من اصطياد سمكة (عجل) ضخمة يبلغ وزنها عشرات الكيلوات، ببحيرة سد مروي شمالي السودان، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأفاد أحد الشباب الذين شاركوا في اصطيادها (كوش نيوز)، بأن وزن السمكة الضخمة وصل عشرات الكيلوات، واستغرقت عملية إخراجها من النيل أكثر من ساعتين.

وتعد بحيرة سد مروي التي يبلغ طولها 176 كيلومتر مصدراً لثروة سمكية هائلة ساهمت إلى حد كبير في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين بمنطقة السد.

محمد الطاهر

مروي: (كوش نيوز)