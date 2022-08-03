“يقع فيها الكثيرون”.. 5 إيماءات للجسد تترك انطباعا سيئا عند الآخرين





كشفت الدراسات العلمية أن لغة الجسد تعكس السمات الشخصية للفرد ومن ثم، فإن الأشخاص الذين يمكنهم فهم كيفية توظيف لغة الجسد والإيماءات في بناء شخصيتهم والربط بينها يعرفون أنه إذا كان الشخص يرغب في تحقيق شخصية فعالة ، بحسب موقع “جارغان جوش” Jargan Josh..

نصح الخبراء بتجنب 5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا، كما يلي:

1- عقد الذراعين خلف الظهر

إذا كنت تعقد ذراعيك خلف ظهرك أثناء التحدث إلى شخص ما، فربما تترك انطباعًا سيئًا بطريقة غير لفظية، حيث ستبدو وكأنك تحاول قطع الاتصال أو تعطي انطباعًا بأنك شخص مغرور. يمكن أن تشير تلك الوضعية أيضًا إلى أنك لا تثق فيما يقوله الشخص الآخر.

2- الإشارة بالإصبع

إذا كنت تشير بإصبعك إلى شخص ما أثناء التحدث، على اعتبار أن الكثيرين يستخدمون تلك الإيماءة بإصبع التأشير للتأكيد على بيانهم أو للإشارة إلى شيء ما. ولكن يكفي أن تعلم أنها إيماءة تبدو وقحة وعدوانية.

3- وضعيات القدمين والساقين

هذه ليست وضعية جيدة، لأنها تؤدي إلى تجريدك من ثقتك بنفسك وتجعل كلماتك أقل قوة أو فاعلية أيضًا. ويمكن أن يبدو وضع أحد القدمين فوق الأخرى أثناء التحدث وكأنك تتراجع أو تشعر بالخوف أو القلق.

4- عقد وتشابك أصابع اليدين

إن إمساك يديك أو تشابك أصابعك أثناء المحادثة يعطي انطباعًا بأنك قلق وعصبي ومتردد ومتوتر وتفتقر إلى الثقة. إذا واصلت الإمساك بيديك أو فركهما أثناء تقديم شيء ما أو التحدث، فيمكن أن يعني ذلك أنك تفتقر إلى الاستعداد ويكون علامة على الإحباط والتوتر والقلق.

5- لمس الوجه أثناء التحدث

إذا كنت تلمس وجهك أثناء التحدث إلى شخص ما، فإنك يمكن أن تترك انطباعًا سيئًا لديه بطريقة غير لفظية، حيث يعتبر لمس وجهك في منتصف محادثة أو مقابلة إيماءة منخفضة القوة للغاية. إنك تظهر علامات العصبية والقلق وقلة السيطرة وانعدام الثقة.

صحيفة المرصد